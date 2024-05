Insécurité galopante à Thiès : La population en proie à des groupes de malfaiteurs

Une Insécurité totale est notée ces derniers jours dans la ville de Thiès et les 3 autres communes ( Est, Ouest et Nord).



Ici, les malfaiteurs continuent de faire régner la peur auprès des populations qui ne savent plus où donner de la tête. La dernière attaque en date, a eu lieu hier soir entre Keur Modou Ndiaye et Diassap. Un enseignant du nom de Alain Kény a fait l'objet d'une attaque au couteau par des malfaiteurs qui, après avoir commis un meurtre, ont tout simplement pris la tangente. Récemment, des agresseurs armés jusqu'aux dents ont tenté de s'emparer d'une moto en plein centre-ville. Et n'eût l'intervention d'un brave particulier qui a brusquement foncé sur la moto d'un des malfaiteurs, l'irréparable se serait produit sous les yeux des Thiessois réduits à un rôle de spectateurs.



Les cas d'agressions sont de plus en plus nombreux dans les autres communes notamment à Thiès Nord où des caïds y font la loi au détriment des habitants. Dans ce quartier, un homme a été dernièrement attaqué par un groupe de malfrats. Trois jeunes ont failli lui découper l'épaule à la machette. Les cas de vol à l'arrachée sont aussi monnaie courante dans cette zone. Gare à celui qui se promène dans la rue le soir son téléphone à portée de main. La liste étant loin d'être exhaustive! À rappeler que le ministre de l'intérieur a effectué il y a quelques jours une visite nocturne à Thiès en vue d'améliorer la sécurité dans la région, a-t-on appris.