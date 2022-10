Insécurité alimentaire : Plus de 880.000 personnes au Sénégal affectées entre juin et août 2022. (Rapport FAO)

Alors que le gouvernement du Sénégal est déjà à pied d’œuvre pour faire face à la conjoncture, à la vie chère et cette inflation inquiétante qui ne cesse de croître, le dernier rapport de la FAO vient augmenter la peur chez les sénégalais.



S’inscrivant dans son objectif suprême qui est d’aider à construire un monde libéré de la faim, l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture à travers son dernier rapport sur les perspectives de récolte et la situation alimentaire, a fait une publication trimestrielle du système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture, qui informe que 45 pays, dont 33 en Afrique ont besoin d’une aide alimentaire extérieure. En l’intervalle de 3 mois (entre juin et août) une analyse de la part de l’organisation onusienne a fait état, au Sénégal de 880.000 personnes qui auraient besoin d’aide alimentaire.

Cela s’explique principalement par le manque de production céréalière constaté en 2021, mais également la baisse des revenus due à l’impact de la pandémie de Covid-19 qui a été négativement déterminante dans l’évolution de l’économie du Sénégal. Contrairement au Niger, Burkina Faso ou au Mali, qui voient leur prix considérablement augmentet à cause de certains facteurs comme l’insécurité, le Sénégal, même s’il se réjouit de sa stabilité, devra se plaindre des facteurs cités plus haut.