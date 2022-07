Inondations, insalubrité et manque d’emplois : Des jeunes de Pikine lâchent leurs responsables politiques et préviennent Macky Sall.

Les premiers dégâts de la pluie de ce mercredi ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Mais les jeunes du département de Pikine avaient accumulé plusieurs facteurs qui bloquent le développement tant attendu de cette partie de la banlieue de Dakar qui compte trois arrondissements, douze communes et une ville qui porte son nom. Avec une population qui est passée de 140 000 habitants en 1971 à 768 826 en 2002, Pikine a vu sa population en 30 ans, se multiplier par 5. Mais cette croissance démographique a très vite engendré des difficultés, notamment dans le cadre de l'occupation foncière, de l'assainissement, de l'accès aux services sociaux de base (eau, électricité, santé, éducation etc…).



Depuis 2020, cette situation s'est aggravée avec l'avènement de la pandémie de Covid-19 qui coïncide avec un manque d’emplois accru chez les jeunes et le manque de financement et de soutien des groupes vulnérables dans ces zones.



Des jeunes regroupés à travers un collectif dénommé « 10 minutes de Pikine » ont voulu tirer la sonnette d’alarme et alerter les autorités, en particulier le chef de l’État qui est même venu il y a quelques semaines à Pikine pour le « Jokko Ak Macky ». Le président s’était adressé à ces jeunes qui semblent visiblement insatisfaits de la tournure de cette étape importante qui, selon eux, « devait être un déclic pour les écouter et les assister ». Ils réclament ainsi, 3 objectifs spécifiques :



D’abord, le collectif interpelle pour améliorer l'autonomisation des groupes en situation de vulnérabilité. Les jeunes, les femmes, les handicapés, les adultes etc... en situation de vulnérabilité subissent plus lourdement les effets négatifs du Covid-19. Nous voulons que les autorités travaillent à améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes et à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.



La deuxième interpellation est d’inviter les autorités à contribuer et à améliorer l'offre de services sociaux essentiels dans le département de Pikine pour en faciliter un meilleur accès. De travailler aussi à développer le capital humain et pour une meilleure accessibilité aux services de santé, une éducation de qualité pour tous les enfants, une formation en adéquation avec les besoins en emploi pour les jeunes et les femmes et un environnement décent seront des axes prioritaires dans la lutte contre l'insalubrité, l'insécurité et la promiscuité.



Enfin, ils invitent à une participation plus active à la gouvernance de la ville et des communes afin de favoriser l'intégration des acteurs autour d'une vision partagée du développement économique du territoire.



Ces jeunes désavouent leurs responsables politiques qui ne bougent pas le petit doigt pour résoudre les difficultés auxquelles ils font face. Mor Talla Guèye, le porte parole du jour, prévient toutefois que leur patience a des limites et qu'ils n'hésiteront pas à presser le pas pour d'autres initiatives de revendication.