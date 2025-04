Inondations au Sénégal : Près de 250 participants déployés pour faire face au phénomène cette année

Le Comité national de Gestion des Inondations (CNGI) en présence de l’ONAS, la DGPRE, DPGI, et de la SONES, s’est penché ce vendredi sur la problématique de l’hivernage cette année. À quelques semaines de la période hivernale, il faut engager sans délai, les opérations pré-hivernage sur l’étendue du territoire national et travailler sur l’importance de réaliser, à temps, les opérations préventives de curage des ouvrages d’assainissement.







Cette année, près de 250 participants à ces réflexions ont été accueillis par le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement dont l’approche a consisté à ouvrir l'espace et à garantir l'implication de tous. « Nous l'avons démontré tout au long du processus. Les députés étaient représentés. Plus de trente députés ont participé à la réunion. Nous avons accueilli de nombreux maires représentant les communautés locales de tout le pays. Nous comptons au moins cinquante membres des communautés de différentes régions, dont Dakar et les autres, dont les quatorze gouverneurs, mais aussi des représentants de la société civile, du secteur privé et d'autres. Tout le monde était présent, et pour nous, c'était une façon de montrer… », a rappelé le ministre qui insiste sur l’aspect de la prévention dans le cadre de la préparation de l’hivernage.







« Tout d'abord, la prévention, mais aussi la gestion des inondations, et surtout, l'action citoyenne. C'est ce que nous avons accompli. L'autre élément est aussi d'anticiper et d'agir au plus vite. Depuis décembre, nous avons tenu un Comité national de gestion des inondations, qui a évalué la gestion des inondations de 2014, déjà projetée. Après cela, en février, tous mes directeurs ont déjà terminé leur tournée dans le pays pour évaluer la qualité des travaux, l'avancement des travaux, etc... J'ai également reçu de nombreux autres acteurs ici pour échanger avec eux sur les priorités. Et ce comité que nous tenons aujourd'hui nous permet de lancer le processus.







Ce que nous avons entendu est plutôt rassurant. Car pour la plupart des travaux en cours, l'échéance finale se situera autour du 15 juillet, soit vers le début de l’hivernage. Mais pour toutes les autres stratégies et projets lancés cette année, nous avons également des avancées qui nous permettent de réfléchir de manière indépendante. Il y a toujours des défis, bien sûr. Nous parlons d'un phénomène que personne ne peut maîtriser à 100 %. C'est pourquoi, dans toutes nos communications, nous l'avons dit : nous ne dirons jamais qu'il n'y aura pas d'inondation. Nous ferons tout le nécessaire, en tant qu'êtres humains, en tenant compte de nos moyens humains et financiers », a expliqué le ministre Cheikh Tidiane Dièye...