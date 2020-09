Inondations / Plan ORSEC : « On est en train d'évaluer le budget... Les opérations ont déjà démarré » (Aly Ngouille Ndiaye)

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, M. Aly Ngouille Ndiaye, était ce dimanche avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, aux Parcelles Assainies de Keur Massar. Cette visite s'effectue au lendemain des pluies diluviennes qui se sont abattues sur toute l’étendue du territoire national. Des quantités de pluie qui ont atteint des niveaux jamais égalés. C'est le cas surtout à Fatick, Dakar, Thiès (Joal), mais surtout Sébikhotane où plus de 177 mm d'eau sont tombés. Ainsi, dira Aly Ng. Ndiaye, "sur instruction du chef de l'État, j'ai déclenché le plan ORSEC, et nous avons tenu une réunion ce matin qui est toujours en cours. Nous avons avons reçu les rapports de tous les gouverneurs et nous sommes en train d'évaluer le budget nécessaire." Mais en attendant, rassure le Ministre, "les opérations ont déjà démarré." C'est ainsi que pour soulager les populations de Keur Massar, "un dispositif est mis en place pour pomper 2000m3/h. Bien-sûr c'est provisoire", a t-il dit.