Innocence Ntap Ndiaye : "Ce que nous voulons, c'est pacifier le secteur public"

Le contexte est bien posé pour discuter sur la question de la rémunération des agents de la fonction publique. C'est du moins l'avis de la présidente du Haut conseil du dialogue social, Madame Innocence Ntap Ndiaye, selon laquelle, l'objectif visé à travers cet atelier de partage est de "pacifier le secteur public".

Ce qui va permettre, poursuit elle toujours, de "discuter et de soumettre des pistes de propositions au gouvernement pour qu'enfin on ne trouve plus ces question liées à la rémunération sur les plates-formes revendicatives des enseignants"...