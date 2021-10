Industrie musicale : Youssou Ndour signe chez Universal Music Africa pour son prochain album.

L’artiste planétaire Youssou Ndour, vient encore de faire un pas de géant dans le secteur de la music. Il vient de parapher, à travers l’entreprise musicale « Youssou Ndour & TBI Publishing S.A », un contrat avec Universal Music Africa, filiale du groupe Universal Music Group et Monsieur Youssou Ndour à travers la société « Youssou Ndour & TBI Publishing S.A. »



Ce contrat de distribution à titre exclusif, s’est matérialisé dans le cadre de la sortie prochaine de l’Album de Youssou Ndour prévue pour le mois de novembre.



Le roi du « Mbalax » n’a pas caché son sentiment après la signature de cet accord qui propulse encore l’industrie musicale très haut.



Interrogé sur le sujet de sa collaboration avec Universal Music Africa, Youssou NDour s’exprime comme suit : «From Africa to the World... Let’s go Universal...» comme pour laisser éclater sa joie de voir l’industrie musicale africaine en évolution.



Franck Kacou, directeur et administrateur général de Universal Music Africa se réjouit de la collaboration avec le roi du Mbalax : « C’est un honneur, une grande fierté pour Universal Music Africa d’avoir la confiance de ce monument de la musique Africaine. Youssou NDour a traversé plusieurs époques, à chaque fois avec une pertinence impressionnante et des morceaux devenus intemporels. Sa signature est un symbole fort de la dimension que nous avons prise en tant que maison d’artistes unique en son genre ces dernières années, et je suis convaincu que les prochaines sorties de Youssou NDour chez UMA viendront compléter sa liste déjà pléthorique de succès internationaux et porteurs pour le continent », se félicite le Franco-Ivoirien.



En effet, « Universal Music Africa » est une filiale d’Universal Music Group dont le siège social est situé à Abidjan, Côte D’Ivoire. Crée en 2018, cette structure couvre 25 pays francophones, hispanophones et lusophones et se fixe pour ambition de développer et de structurer l’ensemble de la filière musicale sur un marché africain caractérisé par son dynamisme, sa diversité et son potentiel de croissance.



Universal Music Africa déploie ainsi sur le continent une activité de production et d’édition musicales mais aussi un pôle de production live et évènementiel et une agence spécialisée dans les partenariats musique et marque. Universal Music Africa développe et exploite également sur sa zone, la totalité du catalogue Universal Music Group, et détient à son actif un catalogue de plus de 100 artistes comptant en son sein les artistes les plus populaires et influents du continent réunis sous plusieurs labels phares dont Def Jam Africa et Motown Gospel Africa.



Cet accord conclu entre l’artiste et le numéro 1 de l’industrie musicale mondiale réserve, selon Franc Kacou, « une belle surprise musicale avec un nouvel album au mois de Novembre prochain. »