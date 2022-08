Incitation à la débauche : les artistes Jeeba et Amdy Mignon visés par une plainte d’organisations de défense des valeurs morales et religieuses.

Une série de plaintes visant les artistes chanteur et comédien que sont Jeeba et Amdy Mignon de leur vrais noms respectifs Djibril Ba et Moustapha Guèye a été déposée ce 31 août, sur la table du procureur près le Tribunal de Grande Instance de Dakar.



Le Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye qui ont saisi l’autorité judiciaire, dénoncent le caractère attentatoire du contenu de la chanson dénommée « Loumou Saff » du chanteur Jeeba et les propos qualifiés de « pornographie verbale » du comédien Amdy Mignon.



Pour les dépositaires de la plainte représentant des organisations de défense des valeurs morales et religieuses du Sénégal, les deux (2) artistes ont, à travers des productions artistiques, heurté la sensibilité des citoyens en les incitant à la débauche.







« M. le procureur, nous venons auprès de votre haute bienveillante autorité, attirer votre attention sur un fait qui a heurté la sensibilité de bon nombre de nos concitoyens. En effet, lors d’une émission ‘’couvre feu oblige’’ sur la chaine 2stv, le sieur surnommé Amdy Mignon se livre dans un exercice de pornographie verbale à une heure de grande écoute sans se soucier de la législation visant à protéger entre autres le jeune public. Suite à des interpellations multiples de nos concitoyens dont des autorités religieuses distinguées, nous désirons porter plainte pour attentat à la pudeur, atteinte aux bonnes mœurs et incitation à la débauche (…) En tant que citoyens soucieux de la stabilité sociale et du respect des règlements en vigueur dans notre pays, nous avons estimé nécessaire et urgent de vouloir saisir par cette plainte afin que justice soit rendue au nom des pouvoirs que vous confère la loi », lit-on sur un des documents déposés auprès du procureur.



Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a été au préalable saisi également de cette série de plaintes visant Jeeba et Amdy Mignon.



Le Pr Cheikh Oumar Diagne, Adama Mboup et Abdou Karim Guèye alias Xurum Xaxx ont respectivement représenté le Rassemblement pour la vérité, le comité de défense des valeurs morales et le Mouvement « Nitu Deugg » les valeurs. Ils ont même voulu tenir une déclaration suite au dépôt de la requête au palais de justice de Dakar, mais se sont heurtés au refus de la police qui veillaient à la sécurité de l’institution judiciaire. Le commandant leur a intimé l’ordre de sortir du périmètre pour parler aux journalistes, mais les dépositaires de la série de plaintes ont préféré regagner leurs véhicules avant de prendre une autre destination...