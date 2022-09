Incidents lors de l’installation du bureau de l’assemblée nationale : Le président Macky Sall exprime ses regrets et invite les élus à plus de responsabilités !

Le président de la république du Sénégal, Macky Sall s’est adressé ce vendredi à la nation sénégalaise. Une occasion pour le chef de l’Etat, après les élections qui se sont succédé, de féliciter l’esprit qui a prévalu après ces différents scrutins. Le président Macky a regretté les incidents qui se sont produits récemment à l'Assemblée nationale.



« Je regrette profondément les incidents survenus lors de l’installation des députés. « Ce sont des actes indignes d’une démocratie majeure… Il faut prendre garde. Dans un monde déchiré par la guerre et l’extrémisme, nous devons conserver nos acquis de paix et de stabilité… » a laissé entendre le président Macky Sall regrettant ces violences et saccages qu’il considère comme une violation de la sacralité de l’institution. « Fouler ainsi les disposition du règlement intérieur de l’assemblée nationale est d’une extrême gravité » a encore dénoncé le président de la république.



Pour le chef de l'Etat, il faut mesurer la chance que nous avons car nul n’a le droit de détruire un bien commun. « Ce sont des biens à entretenir et à transmettre aux générations futures » conclut le président Macky Sall.