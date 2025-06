Incident impliquant un conducteur de Dakar Dem Dikk : Les précisions de la direction

La société nationale Dakar Dem Dikk a réagi à une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrant « un comportement inapproprié et dangereux d'un de ses conducteurs », affecté au bus urbain n° 6163 sur l'axe Keur Massar.



Dès réception de l'alerte, la direction informe avoir immédiatement identifié le conducteur concerné. Conformément à ses règles internes, une procédure disciplinaire a été engagée sans délai par sa hiérarchie.



Dakar Dem Dikk souligne dans son communiqué que la sécurité de ses passagers et des usagers de la route est une priorité absolue. C'est pourquoi une plateforme d'alerte a récemment été mise en place pour recueillir les signalements de tout comportement dangereux impliquant ses agents.



La société nationale Dakar Dem Dikk invite tous ses usagers à continuer de signaler de tels actes, car « la sécurité routière est l'affaire de tous, et la vigilance permet d'améliorer le service ».