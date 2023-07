Incident diplomatique : Le maire de Thiès invite le ministre des Affaires Étrangères à rappeler à l’ordre l’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal

Le maire de la ville de Thiès est dans tous ses états. La cause, dans un communiqué qui nous est envoyé, son maire Babacar Diop, fustige « des accusations erronées avec une discourtoisie regrettable à l’égard de la ville de Thiès de la part de l’ambassade de l’Ukraine au Sénégal ».



Cependant, le docteur Babacar Diop interpelle le ministère des Affaires Étrangères car étant dans le souci de transparence, invite Me Aïssata Tall Sall à prendre ses responsabilités pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur les attaques diffamatoires, grossières, discourtoises et injurieuses à l’encontre de l’institution municipale de Thiès.



Toutefois, le maire précise que la visite de Dmitry Kourakov fait suite à la lettre N0000550MAESE/SG/DEAO/EUR datée au 31 mai 2023 émanant du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur faisant l’objet d’une audience que l’ambassadeur de la Russie à Dakar sollicite auprès du maire de la ville de Thiès.