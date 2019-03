Incendie du bus en Italie : Le geste de Ramy Shehata qui a sauvé les autres collégiens

Rien de neuf hier dans la soirée sur la suite judiciaire de l’affaire Ousseynou Sy. Cependant, son acte pourrait profiter à l’élève qui a empêché que le détournement du bus scolaire tourne au drame. Pour son geste « héroïque », Ramy Shehata 13 ans, né en Italie de parents égyptiens, pourrait avoir la résidence permanente dans la Botte. Son père a déclaré hier qu’il aimerait voir son fils obtenir la nationalité italienne. « Mon fils a fait son devoir, ce serait bien s'il pouvait maintenant obtenir la citoyenneté italienne », a déclaré mercredi Khalid Shehata. Ramy a réussi à cacher son téléphone portable et à faire le premier appel aux services d'urgence à bord de l’autobus, alors qu’Ousseynou Sy avait tenu tout le monde en respect et récupéré les appareils. « Nous sommes égyptiens, je suis arrivé en Italie en 2001, mon fils est né ici en 2005, mais nous attendons toujours le document officiel. Nous aimerions vraiment rester dans ce pays », a déclaré Khalid à l’agence de presse italienne (Ansa) repris par « Enquête ». Le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, a déclaré « nous évaluerons » la demande de citoyenneté de Ramy. Son vice premier ministre, ministre du Travail et de l'Industrie et dirigeant du Mouvement des 5 étoiles (M5S), Luigi Di Maio, s’est dit favorable.