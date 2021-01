Incendie criminel de Green Valley : la Police de Denver arrête trois adolescents soupçonnés des meurtres

La police de Denver a arrêté trois adolescents soupçonnés de meurtre au premier degré en relation avec l'incendie criminel du 5 août à Green Valley Ranch qui a tué Djibril Diol, sa femme Adja et leur fille de 2 ans Khadija Diol, ainsi que sa sœur, Hassan Diol, et sa fille en bas âge, Hawa Beye.

Ces arrestations sont l'aboutissement d'une enquête de six mois menée par les inspecteurs de la criminelle de Denver avec l'aide du service des pompiers de Denver, du Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs, et des services secrets.

Les seuls indices que la police avait partagés auparavant étaient des photos d'une voiture quittant les lieux et des images en noir et blanc de trois suspects portant des cagoules et des masques complets sur le visage.

« C'était une enquête aussi complexe que ce que je connais de toute ma carrière », a déclaré le chef de la police de Denver, Paul Pazen, lors d'une conférence de presse tenue mercredi pour annoncer les arrestations.

Le crime choquant qui a semé la peur dans la communauté sénégalaise du Colorado est toujours entouré de secret, car la police a caché la plupart des détails, y compris les noms des suspects, parce que les trois sont des mineurs. Deux garçons de 16 ans et un de 15 ans ont été arrêtés mercredi matin à leur domicile dans le comté de Jefferson, a déclaré la police.

Les trois adolescents se connaissent, mais ne sont pas apparentés, a déclaré la police.

Lors de la conférence de presse, la police a déclaré que les preuves n'indiquaient pas que les meurtres étaient un crime de haine. Des inquiétudes au sein de la communauté sénégalaise sont apparues suite à l'incendie, selon lesquelles ils avaient été pris pour cible en tant qu'immigrants africains.

« Grâce au travail considérable de nos enquêteurs et de nos partenaires fédéraux, les preuves que nous avons découvertes, nous sommes très confiants de dire que nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un crime motivé par des préjugés », a déclaré M. Pazen. « Si les faits changent au fur et à mesure que l'enquête et les poursuites se poursuivent, nous pouvons ajouter cela ».

M. Pazen a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir plus d'informations sur un éventuel motif pour protéger l'intégrité de l'affaire et assurer le succès des poursuites.

Le maire Michael Hancock s'est également adressé aux médias mercredi, notant qu'il ne se souvenait pas d'un moment où il s'était présenté à une conférence de presse suite à une arrestation par la police de Denver - mais que c'était l'un des crimes les plus odieux qu'il ait jamais vu dans la ville, en tant que maire ou autre.



La maison brûlée de la famille Diol est toujours clôturée et se trouve avec de vieux bouquets, des animaux en peluche et d'autres souvenirs accrochés à la clôture qui l'entoure le 27 janvier 2021 à Denver.

Après l'incendie du 5312 N. Truckee St., la police de Denver a ouvert une enquête pour homicide, affirmant qu'il y avait des preuves que l'incendie avait été intentionnellement déclenché. Trois autres résidents ont réussi à sauter du deuxième étage et ont survécu sans blessures mortelles.

L'incendie a été signalé après qu'un policier de Denver dans le quartier ait remarqué de la fumée, et que les voisins aient commencé à appeler le 911.

La police, qui est arrivée la première sur les lieux, a essayé de sauver les gens, mais les pompiers ont déclaré que les flammes et la chaleur étaient trop intenses.

La police a ensuite révélé qu'elle recherchait trois suspects portant des masques. La première image qu'ils ont diffusée les montrait portant des masques blancs et des cagoules sombres, mais ils ont ensuite diffusé une autre photo dans laquelle les masques des suspects étaient noirs et leurs sweatshirts ou vestes à capuche étaient blancs. "Une analyse plus approfondie des images en niveaux de gris a conduit les enquêteurs à penser que le masque pouvait être de couleur sombre », a écrit la police dans un bulletin de la série « Crime Stoppers ».



Avec Denver Post