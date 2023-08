Incendie criminel à Yarakh : Les demi-sœurs Fatoumata Bineta Diallo (21 ans) et Oumou Coultoumy Diallo (7 ans) seraient les victimes

L’attentat du bus Tata de la ligne 65 n’a pas fini de livrer tous ses secrets, mais on commence à voir le bout du tunnel. L’identité des morts dans l’attaque serait connue. Il s’agirait de deux sœurs âgées respectivement de 7 et 21, toutes élèves. Oumou Coultoumy Diallo (07 ans), fille de Amadou et de Aissata Ba ; Fatoumata Binta Diallo (21 ans), fille de Amadou et de Sira Ba.



De sources dignes de foi, une déclaration a été faite à la gendarmerie par un parent des victimes.



Le déclarant, le nommé Mamadou Yéro Diallo demeurant à la Médina s'est présenté à la gendarmerie pour expliquer qu’il est petit frère de Amadou Diallo immigré établi en Espagne, père des victimes de l'incendie criminel du bus à Yarakh. Se voulant plus clair, il raconte les péripéties du dernier voyage de ses «enfants».



Dans sa déclaration, il signifie que : «Les deux filles ont quitté Kounoune pour rentrer chez elles à Colobane, en cours de route la grande sœur, Fatoumata Bineta Diallo a appelé son amie Aicha Diallo pour dire qu'elle avait quitté Kounoune et qu’elle se trouvait dans le bus Tata (ligne 65) à hauteur de la gare des Baux maraîchers. Elle avait même précisé qu'elle serait à la maison dans les 30 minutes qui suivent. Mais, depuis cet appel, personne n’a plus de ses nouvelles».



Sur les raisons qui leur font penser que les victimes de l’attentat sont ses «filles», «Nous avons appris qu’un bus en provenance de Kounoune a été incendié à hauteur de Yarakh et que deux (02) personnes seraient mortes à l’intérieur. Après avoir effectué le déplacement à l’hôpital de Pikine, on a constaté que les «enfants» ne figuraient pas parmi les blessés. C’est ainsi qu’on a compris qu’il serait très probable que les victimes soient celles qu’on recherche. C’est pourquoi, j’ai décidé d'aller à la brigade pour faire une déclaration».



Pour rappel, les corps sans vie sont actuellement à l’hôpital Dalal Diam à Guédiawaye.