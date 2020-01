Inauguration du stade de Gandiol : Me Augustin Senghor a livré le joyau « sablonneux » aux populations.

Situé dans le département de Saint-Louis, à 245.5 km de Dakar, la ville de Gandiol a reçu son nouveau joyau. Un stade sablonneux (nivelé) parfaitement réalisé et livré aux populations. « On a l’un des plus beaux bijoux en terme d’infrastructure sportive (stade) du Sénégal. Même si c’est un terrain sablonneux, stabilisé, ça fait partie des stades les plus beaux », a déclaré le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor après avoir symboliquement coupé le ruban.



Parlant d’une infrastructure assez moderne, le président de la FSF a montré toute sa satisfaction. « Après avoir eu l’honneur et le plaisir d’inaugurer ce beau bijou qu’est le stade de Gandiol, mes impressions sont très fortes et très positives… » S’est-il enthousiasmé.



Un projet financé en grande partie par des bailleurs étrangers avec l’implication des dirigeants du football Gandiolois. D’ailleurs Me Senghor s’est réjoui de cet engagement sans faille de leur part « Le mot qui me revient c’est reconnaissance. Une reconnaissance envers Abdou Rahmane Ka, un président de club de division régionale. Il a eu cette vision et le courage de se dire on va essayer de faire de cet espace communautaire un stade. Un beau stade qu’est ce stade de Gandiol. » A souligné le patron du football Sénégalais qui parle de dirigeants ambitieux : « Les dirigeants de Gandiol ont de l’ambition. Aujourd’hui la fédération essaie de développer le football, mais il faut que les clubs aussi montrent la voie. »



Pour finir, il a été question d’assurer une continuité dans cette entreprise de promotion du foot local à travers l’érection d’infrastructures du genre. « Nous avons aussi notre partition à jouer, nous allons nous battre pour faire en sorte que les années à venir qu’on puisse intégrer l’engazonnent de ce stade dans le cadre des programmes financés par FIFA foot. »