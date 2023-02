Inauguration de l'hôpital militaire de Thiès et visite du chantier de l'Académie des métiers de l'aviation civile: " Je porte personnellement une attention toute particulière à la modernisation de notre outil de défense"( Macky Sall).

Dans le cadre de sa visite du camp militaire Général Joseph Louis Tavarez Da Souza, le Chef de l'État a tenu à adresser un message fort à nos forces armées. "Je voudrais, à l’entame de mon propos, m'incliner pieusement devant la mémoire de nos illustres Jambaars tombés sur le chemin du devoir, au service de notre pays. Aux blessés et malades, je formule des vœux de prompt rétablissement et renouvelle à leur égard, mon soutien constant et celui de toute la nation. À tous, je transmets la reconnaissance et la compassion de tous nos concitoyens. De cette tribune de la prestigieuse École nationale des officiers d’active, temple de la formation de l’élite militaire nationale et africaine, j’adresse mes encouragements à tous les personnels engagés en opérations sur le territoire national ou à l’extérieur du pays, au service de la paix et de la sécurité dans le monde. Officiers, sous-officiers, et militaires du rang. Le sens et la noblesse du métier des armes nous rappellent toujours que la paix et la stabilité n’ont pas de prix, mais ont bien un coût.

C’est pourquoi, conscient de l’impérieuse nécessité de préserver ces précieux acquis, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires complexes, je porte personnellement une attention toute particulière à la modernisation de notre outil de défense ainsi qu’à l’épanouissement des hommes et des femmes qui le servent avec dévouement".

Une occasion pour lui de revenir sur un projet qui le tient à cœur, c'est-à-dire "rehausser les standards de formation et d'entraînement de nos personnels militaires à travers l'équipement et la modernisation des infrastructures."

Quelques semaines seulement après l’inauguration du nouveau camp militaire de Goudiry, nous voici dans cette mythique place d’armes de Thiès, en Zone militaire n°7, creuset des unités spéciales et de réserve générale, et plateforme multidimensionnelle d’instruction et d'entraînement des Forces armées. Ce lieu de regroupement d’unités d’élite, représente une belle vitrine des efforts considérables consentis par l’État, pour améliorer les conditions de vie et de travail, et rehausser les standards de formation et d'entraînement de nos personnels militaires. En effet, depuis plusieurs années, dans la perspective du nouveau format d’armée « Horizon 2025 », les armées sont résolument engagées dans une phase de montée en puissance inédite. Ce saut capacitaire, enregistré dans le domaine des ressources humaines, des équipements et des infrastructures, vise à préparer et à hisser nos Armées à la hauteur des risques et menaces sécuritaires persistants. Il affirme surtout, notre ferme volonté de veiller, en tout temps et en tout lieu, au bien-être et à la sécurité des sénégalais. Dans ce cadre, comme le rappelait à l’instant le commandant de la Zone militaire n°7, les Armées ont su trouver l’heureuse formule pour bâtir, année après année, ce beau fleuron devenu à présent un haut lieu d’instruction, de regroupement, d'entraînement et de reconditionnement opérationnel de nos Forces, ainsi que celles des partenaires et pays voisins".

"Je salue ainsi les belles et multiples constructions et réhabilitations d’infrastructures, notamment les postes de commandement, les amphithéâtres, et les espaces de travail, de vie et de loisirs au profit de toutes les formations qui y sont implantées. Ces infrastructures rentrent parfaitement dans le plan de modernisation et d’agrandissement de nos structures de formation et d'entraînement militaires, et illustrent également le pragmatisme et la célérité de nos armées. Leur réalisation est d’autant plus louable qu’elle est le fruit d’une expertise locale, constituée d’entreprises nationales performantes, en partenariat avec le génie militaire sénégalais. Je leur témoigne ma satisfaction pour leur engagement constant à valoriser le savoir-faire et le contenu local sénégalais. Au demeurant, je voudrais souligner, pour m’en réjouir, que cette place d’armes est aussi le symbole achevé du concept Armée-Nation par la synergie créée autour du triptyque défense, développement socio-économique et sécurité humaine", a-t-il ajouté.

Avant de poursuivre : "En effet, tout à l’heure, nous procéderons à l’inauguration du tout nouvel établissement hospitalier militaire de Thiès. Cette importante infrastructure, dotée d’un plateau technique de haut niveau, répond certes à un besoin de soutien santé aux nombreux militaires et à leurs familles stationnés dans la garnison de Thiès. Mais, elle vient surtout s’intégrer dans le système sanitaire national, en tant qu’établissement public de santé de niveau 2, au profit des populations civiles des régions environnantes. Elle participe ainsi, à l’effort de densification du maillage du territoire national en matière d’offre de service de santé aux populations, dans le sillage des autres structures hospitalières civiles récemment créées, et déjà fonctionnelles. Je suis persuadé que les professionnels et praticiens militaires qui serviront au sein de cet hôpital, parmi les meilleurs de nos spécialistes de santé, se donneront corps et âme pour offrir des services de qualité, par une gestion rigoureuse des outils modernes mis à leur disposition. Dans le même registre, je procéderai à la visite du chantier de l'Académie internationale des métiers de l’aviation civile dans l’enceinte de la Base École de Thiès. Un projet structurant, fruit d’un partenariat stratégique innovant entre l’Armée de l’air, la compagnie Air Sénégal et l’AIBD.



Au-delà de la mutualisation de la formation dans les métiers de l’aéronautique, qui est déjà en cours, ce projet rentre dans le cadre de notre ambition de faire du Sénégal un hub dans le domaine du transport aérien, contribuant ainsi parallèlement à la redynamisation du secteur touristique national. Je me félicite déjà, de la réception de plus d’une dizaine d’aéronefs neufs qui viennent renforcer la flotte de l’école, pour la formation de pilotes et d’ingénieurs sénégalais et de la sous-région, basée sur les meilleurs standards internationaux".

En guise de conclusion, le chef de l'État d'indiquer : "Monsieur le Ministre des Forces armées, Monsieur le Général de corps d’armée, chef d’état-major général des Armées. C’est l’occasion, avant de terminer, de saluer votre engagement constant dans la recherche constante de la cohérence organisationnelle et de l’efficacité, qui nous valent aujourd’hui de brillants résultats, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national.



Je suis heureux de constater que toutes ces grandes avancées nous confortent dans notre volonté résolue de préserver la stabilité et la sécurité nationale, conditions nécessaires à la poursuite de notre projet d’émergence économique. Face aux enjeux sécuritaires qui nous interpellent, nous sommes assurément sur la bonne voie, celle de l’anticipation, de la vigilance, de la fermeté et de la rigueur. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. À toutes et à tous, je réitère mes vives félicitations, ma confiance, et mon soutien total. Je vous encourage à persévérer, avec abnégation, dans les efforts de consolidation de nos valeurs communes d’honneur, de discipline et de défense des idéaux de la République, pour que le Sénégal demeure une terre de paix, de stabilité et de progrès par tous et pour tous. Je vous redis ma fierté d’être votre Chef et vous salue par votre si belle devise : « On nous tue, on ne nous déshonore pas! »