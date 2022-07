Inauguration Datacenter Senelec : « Cela nous permet de constater que la Senelec continue sa modernisation et son efficacité ». (Sophie Gladima/MPE)

Quelques années après la pose de la première pierre du Datacenter certifié Tier III, le bijou a été inauguré ce 20 juillet par le Ministre du Pétrole et de l’Energie, Aïssatou Sophie Gladima.



Cette infrastructure va permettre à la Senelec de renforcer et moderniser dans le programme « Pôle 2020 », son réseau Informatique et de Télécommunication, mais également de placer la Senelec parmi les leaders dans la fourniture de solutions d'hébergement informatique, avec les meilleures performances actuellement disponibles, au cœur de la zone de Diamniadio.



Selon le MPE, « on ne peut cacher notre satisfaction face à cette réalisation qui est une avancée majeure avec la digitalisation du service. Au-delà de l’infrastructure, il y a les normes, on ne dit pas normes Iso mais on dit normes Tier 3. Cela nous permet de constater que la Senelec continue sa modernisation et son efficacité. Son excellence le chef de l’État, tient à l’émergence du Sénégal. D’où ce PSE, où nous sommes à sa deuxième phase… », a-t-elle souligné en mettant en exergue les avancées majeures qui ont étévnotées dans l’accès à l’électricité.



Une cérémonie qui a noté la participation de l’ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot. Selon ce dernier, « c’est un honneur pour moi d’être à vos côtés. C’est une occasion pour moi aussi de faire un bref aperçu de ce qui a été réalisé ici. Vinci Energie a aussi pu mettre à la disposition de la Senelec le meilleur de la technologie au service de ce projet pour ce data center qui est de normes internationales comme l’a dit madame la ministre… »



Ce Datacenter héberge entre autres : les infrastructures Informatiques, Télécommunication et Télé Conduite de Senelec, le Centre National de Conduite des Réseaux de Distribution à partir duquel sera assuré la digitalisation des opérations de supervision et de conduite du réseau.