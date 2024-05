Impots des entreprises françaises: Madiambal Diagne révèle le fond de l’audience entre l’ambassadrice de France et le Pm Ousmane Sonko

Le débat sur le paiement d’impôts des entreprises étrangères ressurgit après une rumeur persistante sur les réseaux sociaux attribuant au président Bassirou Diomaye Faye après sa prise de fonction la décision d’exiger des entreprises françaises installées au Sénégal de payer désormais leurs impôts au Sénégal. Dans un tweet, le journaliste Madiambal Diagne a encore livré des précisions sur la question en rappelant ce point qui, selon lui, était au centre de l’audience entre l’ambassadrice de France et le premier ministre Ousmane Sonko, le 22 mai dernier.



« L'audience que le PM Sonko a accordée à Mme Fages a été une séance de mise au point. L'ambassadrice de France n'a pas voulu laisser s'installer l'idée que les enteprises françaises ne paieraient pas d'impôts au Sénégal. “Elles paient plus de 20% des recettes fiscales du pays”. Le Pm l'a admis et a indiqué que l'information n'aurait pas de prise sur l'opinion publique », a écrit Madiambal Diagne.



La rumeur prêtant au président Diomaye Faye des propos sur le paiement des impôts au niveau local avait laissé croire que les compagnies françaises payent actuellement leurs impôts en France. Au mois d’avril, la présidence sénégalaise avait démenti ce message prêté au nouveau chef d’Etat.



Au Sénégal, près de 250 entreprises françaises sont implantées dans le pays, parmi lesquelles TotalEnergies, Orange ou encore Auchan.