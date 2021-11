Impactés du TER : Le collectif révèle des irrégularités dans le processus de réhabilitation et saisit la BAD.

Le collectif des impactés des travaux du train express régional continue de dénoncer le processus de réhabilitation de ses membres par le gouvernement sénégalais. En conférence de presse ce vendredi, les membres dudit collectif notent des irrégularités dans la répartition des montants alloués aux victimes du chantier du TER.



"Nous avons intenté des procédures de médiation en justice. Mais nous sommes au regret de constater des irrégularités dans le processus de réhabilitation au niveau du département de Dakar. Et jusqu'à présent nous avons constaté qu'il y a des impactés qui n'ont toujours pas été dédommagés. Mieux encore le montants alloués à certains impactés ne correspondent pas aux montants arrêtés par les experts. Alors que les victimes continuent de souffrir, sous le silence complice du gouvernement sénégalais", déclare Fatou Dione, la coordinatrice des impactés du TER dans le département de Dakar.



Par ailleurs, le collectif interpelle la Banque africaine de développement et met en garde l’État du Sénégal : "Nous demandons à la Banque africaine de développement de diligenter un audit technique du processus de dédouanement du TER et nous sommes disposés à fournir toutes les informations nécessaires qui portent sur cette affaire. Nous mettons en garde l’État du Sénégal. Le TER ne fonctionnera pas tant que les impactés ne seront pas totalement indemnisés..."