Immigration irrégulière : deux convois de 269 personnes dont 4 femmes et 8 enfants sortis du Sénégal sont arrivés à El Hierro et Ténérife.

Les départs à partir du Sénégal et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest vers l'archipel des Îles Canaries continuent de plus belle. Des sources espagnoles renseignent que deux convois, dont le premier de 189 personnes, dont quatre (4) femmes et huit (8) ayant pris départ au Sénégal, est arrivé aujourd'hui à l'île d'El Hierro. Le second convoi de 80 personnes qui a pris départ également au Sénégal est arrivé sur l'île de Ténérife.