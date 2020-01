Immigration illégale : 403 immigrants débarqués à Tarente dont une dizaine de sénégalais

L'Ocean Viking, un navire de l'ONG Sos Méditerranée et Medici Senza Frontiere, a accosté à l'embarcadère de San Cataldo à Tarente pour débarquer les 403 personnes secourues en Méditerranée (216 hommes, 38 femmes et 149 enfants). Selon le site spécialisé « Info Migrants », hier une femme qui a subi de graves brûlures de carburant et ses trois enfants, ont été transportés par hélicoptère à Malte. A bord, selon la préfecture de Tarente, il y a également 12 femmes enceintes, 132 mineurs non accompagnés (certains entre 11 et 13 ans) et 20 familles. Ils viennent du Maroc, de Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso, du Kenya, du Nigeria, du Mali et de Somalie.

Selon les sauveteurs, les 403 migrants ont été sauvés dans cinq opérations nocturnes compliquées par des conditions météorologiques, beaucoup ont été entassés dans de petits bateaux pleins d'eau qui étaient à plusieurs reprises sur le point de se renverser. D'autres, dont des femmes enceintes et des enfants, souffraient d'hypothermie et de mal de mer et, couverts de carburant, se sont rendus à bord d'un canot surpeuplé. Parmi eux, à l'atterrissage, des visages souriants mais éprouvés par la fatigue et la tension.

Les agents de santé ont identifié deux cas de tuberculose et quelques cas de brûlures aux hydrocarbures, dus au contact entre l'essence à bord et l'eau de mer...