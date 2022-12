Immigration clandestine : 37 jeunes Sénégalais échouent à Dahla (Maroc) après 8 jours en mer

Le voyage irrégulier continue son chemin. 37 sénégalais qui ont pris la route pour l'Espagne depuis le 23 novembre dernier ont fait 8 jours de mer avant d'arriver à Dahla (Maroc). Depuis une quinzaine de jours, ils souffrent d'infections cutanées et sont mal en point.



Selon leur porte-parole, les jeunes sénégalais sont fatigués et sollicitent de l'aide. " Nous sommes ici depuis une quinzaine de jours mais jusqu'à présent il n'y a rien. Les autorités sénégalaises ne sont venues qu’une seule fois dans les lieux et ils ont promis de nous rapatrier depuis lors... En ce moment, des personnes sont au plus mal, et leurs cas deviennent de plus en plus graves...", a déclaré l'un d'eux.