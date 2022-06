Immersion dans la caverne d’« Ali Baba » : découverte d'un trésor constitué de 10.000 reliques historiques…

Depuis plus de 60 ans, Touba Sène s’est consacré à la collection d'œuvres d’art. Des reliques qui viennent d’un peu partout du monde. Sa riche collection est composée d’objets d’art allant des masques aux fétiches en passant par les antiquités, les totems et les statuettes qui datent de milliers d’années. Un immense trésor à lui qui fait plus de 10.000 espèces.



Des tableaux par-ci des tableaux par-là, sur les marches des escaliers, plusieurs tableaux sont accrochés aux murs, certains de ces tableaux ont été fabriqués par lui tandis que d’autres ont été réalisés par de grands artistes dont la plupart sont décédés. Mais au-delà de la maison, sur la terrasse, son immense trésor y est caché, un paradis à lui qu’il intitule « La caverne d’Ali baba »



L'artiste, galériste et antiquaire, Touba Sène, cheveux hirsutes et une barbe blanche, est toujours emmitouflé dans un boubou «Baye Lahad » un apparence qui renvoie à la communauté mouride. Parmi ses œuvres, on peut y voir le gobelet d’anciens rois d’Amérique, des cercueils mystiques, des boucliers anciens, des chaînes d’esclave, l’épée d’anciens rois égyptiens...



Touba Sène confie qu’après ses soixante ans d’expérience, et d’aventures qu’il était nécessaire de rentrer au pays et les exposer. Durant ses voyages, l'homme s’est rendu au Bénin, au Togo, au Ghana, en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne…