Ilimane Ndiaye : « Prêt à tout donner pour mon pays… »

Tels sont les premiers mots d’Ilimane Ndiaye suite à sa premiere convocation avec l’équipe nationale de football du Sénégal. Sur son compte Instagram, le neo international sénégalais s’est félicité de la bonne nouvelle tombée ce vendredi tout en remerciant son entourage pour les encouragements.



« C’est un grand honneur pour moi d’être appelé pour la première fois pour représenter mon pays. Je remercie ma famille et mes proches qui m’ont toujours soutenu et poussé à réaliser mes rêves. Prêt à tout donner pour mon pays… »



Ilimane Ndiaye qui a également été félicité par son club Sheffield United, est attendu au Sénégal à partir du lundi 30 mai pour le regroupement au sein de la tanière. Les Lions doivent démarrer les éliminatoires de la CAN 2023, le 4 juin contre le Bénin au stade Abdoulaye Wade et puis à la date du 7 juin contre le Rwanda à Kigali.