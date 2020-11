Idy-Macky / Des thiessois se prononcent : Qui sera le grand perdant dans ce nouvel épisode?

L'entrée du leader de Rewmi, Idrissa Seck, dans l'attelage gouvernemental est perçue par certains thiessois comme une "trahison". D'autres par contre, saluent cette initiative et qualifient la décision de patriotique.



À bien des égards, les raisons qui ont poussé Idrissa Seck et Macky Sall à travailler ensemble, même si elles sont d'ordre patriotiques, restent tout de même politiques. Ce qui fait dire à un responsable politique dans ce micro trottoir qu'il y aura à coup sûr un grand perdant dans cette affaire.



Et même si les avis divergent dans ce "coup de poker politique" entre les deux hommes, seul l'avenir pourra édifier le commun des sénégalaise sur les tenants et aboutissants de cette affaire à mille secrets.