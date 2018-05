Idrissa Seck précise sa pensée : « Je n’ai jamais dit nulle part que le mot Makka n’apparaissait pas dans le Coran »

Suite à la polémique qu’il a soulevée relativement à la place de La Mecque dans l’histoire de l’Islam, Idrissa Seck, qui s’est attiré les foudres du binôme des arabisants Bamba Ndiaye-Sidy Lamine Niasse, a précisé sa pensée de Patar où il est allé, ce dimanche, compatir à la douleur de la famille de Fallou Sène, du nom de cet ex-étudiant tué dernièrement à l’université Gaston Berger de St-Louis.

Idy, rectifiant son propre tir, affirme que ses propos ont été déformés.

« J’ai appris le Coran. Je n’ai jamais dit nulle part que le mot Makka n’apparaissait pas dans le Coran », avance-t-il.

Descendant en flammes Bamba Ndiaye, il indexe une conspiration « macki…avélique ». « Je ne voudrais pas polémiquer avec l’ancien patron du journal Le Messager…que Macky Sall avait créé au palais…avec un objectif politique très précis. Ce monsieur que vous citez en faisait partie…Il est en mission. Il m’a l’air de quelqu’un qu’on a envoyé en mission », a réajusté M. Seck.

En fait, rappelle l’ancien Premier ministre, tout est parti d’une discussion intellectuelle qu’il a engagée aux Lieux Saints de l’Islam avec un érudit musulman. Idy lui a dit ceci dans le souci de réconcilier Palestiniens et Israéliens qui appartiennent à la mêm foi abrahamique : « Dans le verset où Dieu parle du temple installé, il parle de Bakka et non de Makka. C’est un lieu où Abraham s’est tenu debout. Abraham s’est tenu debout ailleurs ». Idrissa Seck, qui soutient avoir été dans une opération de séduction diplomatique au profit du Sénégal, a demandé à l’imam de venir au pays de la teranga pour se faire révéler ce qu’il considère comme un « secret ».

« Mais, c’était surtout pour l’inciter à une réflexion », renchérit le leader de Rewmi. Ajoutant, citation de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy à l’appui de ses dires, que les petits esprits n’ont pas de siège au banquet où se tient un débat intellectuel de très haut niveau.

« La querelle israélo-palestinienne doit trouver une solution par le Sénégal et non pas par les Etats-Unis…Macky Sall est là comme un lion qui dort et il attend que Trump règle les problèmes », conclut Mara.