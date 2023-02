Idrissa Seck loin de la résignation politique : «La station présidentielle m’attend toujours… Y compris le Président Macky Sall, personne au Sénégal n’a plus d’expérience que moi...»

L’actuel président du conseil économique social et environnemental a fait une sortie ce samedi. En effet, c’est en présence de plusieurs responsables de son parti, le REWMI, qu'Idrissa Seck a présidé un séminaire pour le recensement des militants et la remobilisation au niveau de la base. Une belle occasion pour l’ancien Premier ministre, sous Abdoulaye Wade, d’éclairer l’opinion sur ses ambitions présidentielles. En dehors du clair-obscur, Idrissa Seck réaffirme son engagement pour son projet et ses intentions de diriger le pays même s’il reste, bien entendu, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. « C’est dans le cadre du projet de Wade de maintenir les libéraux au pouvoir pendant 50 ans pour dépasser le temps que les concurrents socialistes ont passé au pouvoir, que Wade lui-même a planifié le programme comme suit : 2007-2012 à lui, 2012-2022 à moi et au-delà, aux jeunes pousses de l’époque. Les perturbations qu’il a amenées ont dérangé ce programme » laisse entendre le patron du parti REWMI.

En outre, estime Idrissa Seck, la mission de servir son pays et l’Afrique, l’amène à considérer encore que « la station présidentielle si telle est la volonté de Dieu, l’attend encore… » . Le président du parti REWMI réitère même qu’il est assez expérimenté pour pouvoir poursuivre sa conquête du pouvoir. « Aujourd’hui, au Sénégal, y compris celui qui dirige ce pays, je suis celui qui a le plus d’expérience en matière d’élection présidentielle. J’ai dirigé la campagne d’Abdoulaye Wade en 1988 à l’âge de 29 ans. J’ai été à ses côtés dans les moments les plus délicats lorsqu’il était le chef de l’opposition… ».

Pour Idrissa Seck qui a d’ailleurs fait un léger rappel des engagements qui le liaient à Wade qui ne les aurait pas finalement honorés, le leader politique de Thiès considère opportun de poursuivre sa logique liée à son ambition pour le Sénégal. « De Sopi hier, au REWMI aujourd’hui, je poursuis invariablement et inlassablement mon projet politique dont les piliers demeurent constants » informe le ‘Rewmiste’