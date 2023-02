Idrissa Seck chante Macky: « Je suis tenté de confesser que vous avez positivement répondu à ma vieille critique qui disait que votre vision s’arrête à Diamniadio…vous êtes un cas de leadership remarquable… »

Aux côtés du chef de l’Etat, le président du conseil économique, social et environnemental a assisté au conseil présidentiel pour le développement de la région de Thies. Assurément, Idrissa Seck, faisant partie des responsables les plus remarqués de la région, a pris la parole sous l’autorisation du chef de l’Etat. Idrissa Seck, de saluer ce déplacement de la République dans la cité du rail et de magnifier le travail du Président Macky Sall.

« Le maire de Thies lors de l’inauguration des classes préparatoires, avait dit que les populations sont insoumises. Mais je tiens à préciser qu’elles ne sont pas ingrates. Les populations de Thies ne sont pas rebelles. Elle veut préserver sa dignité et garde toujours ses valeurs cardinales. Elle vous l’a manifesté » a témoigné Idrissa Seck qui se réjouit de l’accueil qui a été réservé au chef de l’Etat.

D’un discours plein d’émotions, le président du conseil économique social et environnemental dit observer l’attachement que le Président Macky Sall a, à soulager les populations. « J’ai vu réaliser un vieux rêve du Sénégal, le pont de la Gambie… vous avez aussi beaucoup fait dans le cadre du désenclavement de même que dans le cadre social » déclare l’ancien Premier ministre sous Abdoulaye Wade.

Idrissa Seck assure voir un homme se battre avec élégance pour défendre les intérêts de l’Afrique. « Je suis tenté de confesser que vous avez admirablement répondu à ma vieille critique disant que votre vision s’arrêtait à Diamniadio. Vous êtes un cas de leadership remarquable… » a soutenu Idrissa Seck à l’endroit de Macky Sall.