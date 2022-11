Idrissa Gana Guèye : « Parfois c’est bon de perdre des matchs comme ça! »

Le revers subi par la sélection sénégalaise pourrait avoir un effet d'électrochoc, pour toute l’équipe, selon Gana Guèye qui s’exprimait après leur rencontre avec les Pays-Bas.« On a été puni aujourd’hui parce que le plan qu’on avait prévu a bien fonctionné, on jouait contre une très grande équipe. On s’est bien préparé toute la semaine, on a respecté les consignes du coach, le plan de jeu fonctionnait parfaitement. Ce qui nous manquait, c’est la finition. Nous avons pris un but qui nous a fait du mal et le deuxième but nous a achevés. »Néanmoins, l’ex joueur du PSG estime que l’heure n’est pas à une baisse de moral, au contraire : « Il faut relever la tête, il reste deux matches, rien n’est encore joué. Je pense que parfois c’est bon de perdre des matches comme ça. Cela va nous permettre de mieux nous donner sur le terrain pour les deux prochains matches… »