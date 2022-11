Idrissa Gana Guèye : « Bien se reposer et préparer le prochain match contre Équateur pour gagner et continuer l'aventure… »

Auteur d’un très gros match contre le Qatar, Idrissa Gana Guèye (33 ans) espère reconduire la même performance contre l’Équateur, mardi prochain pour la finale du groupe A. Satisfait de la prestation collective de ses coéquipiers, il a loué l'état d’esprit du groupe…« On est tous très content pour la victoire. On savait qu'on était dos au mur, donc il fallait réagir, il fallait gagner. Ce qu'on a fait avec la manière, malheureusement on prend ce but qu'on pouvait éviter . Maintenant il faudra continuer à travailler, bien se reposer et préparer le prochain match contre l’Équateur pour gagner et continuer l'aventure Pour le dernier acte de la phase de poule, chaque détail va compter semble dire l’ancien joueur du PSG. « Les améliorations à apporter ? Toujours travailler l'efficacité, que ça soit offensivement ou défensivement. On prend souvent des buts sur des centres. Essayer de régler ça et continuer à travailler. Si on gagne tous les matches sans faire de clean-sheets ça me va ! »