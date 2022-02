Idrissa Gana Guèye : « On n’a encore rien fait... restons concentrés »

Idrissa Gana Guèye a préféré jouer la carte de l'expérience s'agissant de la gestion de toute l'euphorie et l'enthousiasme qu'il y'a autour de la tanière suite à la qualification du Sénégal en finale de la CAN. « On n’a encore rien fait... restons concentrés », a insisté le milieu défensif qui a évoqué les deux finales déjà perdues par le Sénégal en 2002 et dernièrement en 2019....