Ibrahima Ndiaye, son projet d'hégire et le financement de Moustapha Diop alias Abou Hatem

Ibrahima Ndiaye fait partie des sénégalais arrêtés en Mauritanie en février 2016 et extradés. L'accusé est soupçonné d'avoir tenté d'aller en Libye sous l'instigation de Moustapha Diop alias Abou Hatem. L'émir des Sénégalais de Libye aurait remis par l'intermédiaire d'Abdourahmane Mendy 400 000 FCFA au nommé Mouhamed Ndiaye alias Abou Youssouf, charge à ce dernier, de remettre la moitié de la somme à Ibrahima Ndiaye qui serait prêt à embrasser la cause de l'État islamique.



Mais devant la chambre criminelle dirigée par le juge Samba Kane, l'accusé a nié avoir eu de telles velléités. "Je n'ai jamais eu l'intention d'aller en Libye", a-t-il juré. Seulement de l'avis du juge, c'est l'arrestation de Mouhamed Ndiaye qui a interrompu son projet. Ce que Ibrahima Ndiaye a balayé du revers de la main. "Si j'étais vraiment dans cette dynamique, j'aurai disparu de la nature en éteignant mon téléphone car je dois rappeler qu'entre l'arrestation de Mouhamed Ndiaye et la mienne, il s'est écoulé douze (12) jours", fait savoir l'accusé qui jure tenir un discours de vérité. "Et ce n'est pas la peur de la prison qui peut me faire changer de discours", se convainc Ibrahima Ndiaye qui a toutefois, reconnu avoir été démarché par Moustapha Diop par l'entremise de Mouhamed Ndiaye. "Il a tenté de me convaincre de rejoindre les djihadistes en Libye en invoquant la “mécréance” de nos Etats", reconnait Ibrahima Ndiaye.



Par la même occasion, l'accusé a déclaré avoir demandé après des amis perdus de vue par leurs proches à Rosso. Il s'agit de Lamine Ndiaye, d'Adama Bodian et Sidy Sarr. L'accusé a admis avoir tenté d'identifier l'un des susnommés sur une photo de djihadistes sénégalais se trouvant en Libye que Mouhamed Ndiaye lui a montrée lors d'un baptème. Il croyait avoir reconnu Adama Bodian malgré la cagoule. Mais après recoupement, il s'est avéré que son ami Adama Bodian ne figurait pas sur la photo.