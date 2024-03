ITW / Banda Diop adoube Amadou Bâ, dézingue les "candidats ayant des contrats obscurs avec des forces obscures"

Membre du mouvement des cadres du parti socialiste, l’ancien maire de la commune d’arrondissement de Patte d’Oie n’a pas épargné Ousmane Sonko et son candidat, Bassirou Diomaye Faye.

Banda Diop estime que les deux anciens détenus s’emmurent dans l’amateurisme. Dans cette interview qu’il nous a accordée, il estime que « le leader de Pastef et son candidat sont plutôt des adversaires du peuple, car le type d’activisme qu’ils mènent n’est pas conforme à la politique. C’est négatif pour l’image de notre pays. Ce sont les sénégalais qui doivent avoir la présence d’esprit pour leur barrer la route. Leur point de presse a montré à suffisance qu’ils n’ont pas un projet, car ils ont reconnu qu’ils n’ont pas terminé leur programme », plastronne Banda Diop.





Sur les attaques contre son candidat Amadou Bâ, il répond sèchement : « la politique, ce n’est pas des attaques crypto personnelles, mais un débat d’idées pour rendre service à la société. Cela ne me surprend pas, ils sont habitués à cette manière de faire la politique », déplore t-il.





Cependant, il attaque à outrance les candidats qui se sont alliés à Bassirou Diomaye Faye. Sans complaisance, il accuse : « il y a des candidats qui sont allés signer des contrats obscurs avec des forces obscures pour le contrôle de notre pétrole, gaz et autres ressources. Leur but, c’est d’instaurer le chaos au Sénégal. Ce sont les candidats qui se sont rapprochés de Diomaye Faye. C’est des candidats en perte de vitesse. Ils ont été financés par ces forces obscures. »





L’ancien maire de la Patte d’Oie estime que son candidat a le meilleur profil. « Amadou Bâ est un candidat vendable. Il est un homme de retenue. Il est un président prêt à l’emploi car il a exercé plusieurs responsabilités depuis le président Diouf. Il n’est pas un président qui viendra tâtonner », explique-t-il.





Sur la question de la monnaie, le coordonnateur de la coalition Benno de Patte d’Oie reconnait que la réserve logée à l’étranger devra être ramenée chez nous, le conseil d’administration devra être exclusivement africain. Mais pas comme le prévoit Ousmane Sonko et son candidat. Il dit « personnellement si j’étais acteur économique, fournisseur, ou acteur de la prestation de service, … à les entendre parler, j’aurai peur. Leur procédure nous plonge dans le chaos financier. Ils font des propositions d'amateurs... »