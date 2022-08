ITV - Mame Diarra Fam : La députée libérale décline ses objectifs pour cette législature et invite ses collègues parlementaires à la constance.

Joyeuse et pleine de vie souvent dans l’hémicycle, la députée connue de la banlieue de Dakar est l’une des parlementaires les plus remarquées de cette 13e législature de par ses interventions.



Parlant de la banlieue de Dakar, particulièrement de la commune qui l’a vue faire ses beaux jours dans l’espace politique, Mame Diarra Fam se dit redevable à Guinaw Rails Nord. « Je dois tout à ma commune. Quand j’ai été désignée députée de la Diaspora avec le Pds, la localité m’a accompagnée jusqu’à aujourd’hui avec mon élection comme député du département de Pikine. C’est cette marque de reconnaissance que je me dois de payer et c’est en étant aux côtés des populations que je parviendrai à le faire », a confié la députée au micro de Dakaractu.



Dans cette interview, Mame Diarra Fam après avoir fait le bilan des législatives, a félicité les députés de la grande coalition Wallu et de l’inter coalition Wallu-Yewwi pour les résultats obtenus. La responsable politique du Pds à Pikine de rappeler aussi aux parlementaires les attentes des peuples qui ont voulu, à travers ce vote équilibré, un changement significatif dans cette nouvelle assemblée nationale.