ITV/ Falla Fleur sans masque : « J’ai fait l’objet de 9 retours de parquet… il y’a un manque criard de suivi des détenus…»

Ndeye Fatou Fall, plus connue sous le nom de Falla Fleur ne pouvait manquer cet appel du président Bassirou Diomaye Faye pour des assises de la justice. « Réformer et moderniser la justice »: c’est le thème choisi par l’actuel régime pour donner la parole non seulement aux acteurs de la justice, mais à toutes ces personnes qui ont vécu l’expérience des effets du rouleau compresseur de la justice. Falla Fleur fait partie de cette longue liste qui a enregistré plusieurs détenus sous le régime de Macky Sall. Venue participer à cette tribune qui va lancer les travaux pour quatre jours, celle qui a été arrêtée sur son lieu de travail par la Division des Investigations Criminelles (DIC), se confie au micro de Dakaractu en listant ses attentes à l’issue des concertations. L’activiste et militante de Pastef, Falla Fleur, revenant brièvement sur son passé carcéral, plaide pour le suivi psychologique des victimes d’emprisonnement et de tortures lors des dernières manifestations sous l’ancien régime.