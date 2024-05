[INFO-INTERNATIONAL] RDC : Tentative de coup d'état neutralisé à Kinshasa, le chef milicien tué

D'après une vidéo live Facebook, tournée par les offenseurs eux-mêmes, l'agression a été commise par un groupe d'individus en uniforme, identifié comme étant membre du mouvement NEW ZAÏRE, dirigé par Christian Malanga, chef milicien et congolais de la diaspora, clamant la disparition de la République démocratique du Congo pour la renaissance du Zaïre. Comme emblème à leur combat, ils affichaient fièrement l'ancien drapeau de l'état zaïrois.

Les forces armés ont très vite pris contrôle de la situation, non sans quelques pertes. « L'armée a étouffé dans l’œuf une tentative du coup d’État », déclare le général Sylvain Ekenge, affirmant que les militaires ont « la parfaite maîtrise de la situation ». Cette tentative a impliqué des « étrangers et congolais », tous mis « hors d’état de nuire ».Selon nos informations, encore parcellaires, les affrontements entre les hommes en uniforme et la garde personnelle de Vital Kamerhe ont fait au moins trois morts. Deux parmi les policiers chargés de la sécurité du vice Premier ministre et un parmi les assaillants.