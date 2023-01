[ IMAGES ] Porokhane: La cité religieuse commence à recevoir ses premiers pèlerins.

À quelques heures du Magal de Porokhane, la cité religieuse de Sokhna Mame Diarra Bousso a commencé à recevoir depuis quelques jours ses premiers pèlerins.

Peu à peu, les alentours de la grande mosquée et les grandes artères sont pris d'assaut par les fidèles. Lesquels fidèles viennent des quatre coins du Sénégal et à l'étranger en vue de prendre part à cet événement religieux consacré à la sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba( Serigne Touba).

Présentement, c'est le ballet des responsables des différents services de l'État et des personnalités politiques pour venir respectivement évaluer la mise en place des dispositifs en eau, en électricité, en sécurité, en infrastructures routières etc et faire leurs " ziars" auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

À rappeler que le Magal de Porokhane aura lieu le 02 février prochain...