Huées contre Pape Djibril Fall : Les organisations de la société civile se démarquent et condamnent fermement cette attitude

La vague d’indignation se poursuit après les huées dont a été victime le député Pape Djibril Fall, leader politique et membre du mouvement les Serviteurs. En effet, après le tollé que cette affaire a suscité dans les réseaux sociaux, les organisations de la société civile initiatrices du rassemblement d’hier, marquent leur indignation contre cette attitude.





« Nous fustigeons et condamnons fermement cette attitude de ceux qui s'en sont pris à M. Fall et manifestons à ce dernier tous nos encouragements pour la suite de son engagement au service de la nation », regrettent, les organisations initiatrices du rassemblement « Sunuy Milyar Du Rées », dans un communiqué.

En outre, les organisations de la société civile précisent que la manifestation citoyenne contre l'injustice ne saurait être un lieu d'injustice. »



C'est dans ce cadre qu’une délégation a été déployée chez le député Pape Djibril Fall pour s’enquérir de sa situation après l’incident dont il a été victime. Cette délégation était composée de Gaëlle Babacar Mbaye, Moundiaye Cissé et Aliou Sané, renseigne toujours le communiqué…