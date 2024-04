KOLDA : Coupures d'eau intempestives...le calvaire des populations...

À Kolda, les coupures d'eau sont devenues intempestives depuis quelques années, plongeant les populations dans un total désarroi. Pour ainsi dire, le liquide précieux ne coule presque plus des robinets.

Dans certains quartiers, l'eau ne vient qu'une fois par jour ou deux jours. C'est pourquoi, les populations se rabattent sur les puits pour chercher de l'eau. Et les populations s'étonnent de cette situation dont elles ne comprennent ni les tenants encore moins les aboutissants.

Dieynaba Aw, bassine sur la tête, d'avancer : "nous n'avons plus d'eau, les coupures sont répétitives. Ainsi, on est obligé de guetter le retour de l'eau pour faire le plein des bassines. Et nous vivons cette situation depuis deux à trois ans. C'est pourquoi, nous voulons que l’État règle cette situation car les populations sont fatiguées..."

L'eau source de vie mais aussi de maladies doit être accessible et potable pour tout le monde. Et si cette situation perdure, on risque d'avoir beaucoup de maladies liées à l'eau surtout chez les enfants et les personnes âgées.

En ce sens, dans les quartiers, château d'eau-trypano, zone lycée, bantaguel, doumassou entre autres l'eau ne coule que par moment. Cette situation s'expliquerait par la forte démographie, en un mot la demande serait supérieure à l'offre.

Ramata Diallo déplore cette situation avec la dernière énergie : "l'eau vient vers minuit presque tous les jours et c'est à ce moment que nous remplissons nos seaux. Parfois, on vit le calvaire en restant deux jours sans eau avec cette chaleur. D'ailleurs, nous souhaitons le rétablissement de cette situation car les femmes sont fatiguées d'aller au puits."

Aujourd'hui, même les structures sanitaires souffrent de cette situation qui crée des préjudices à la santé des patients.