« Hôtel Président » : Découvrez le futur camp de base des Lions du Sénégal à Yamoussoukro

La mission de prospection de la délégation sénégalaise se poursuit actuellement en Côte d’Ivoire précisément dans la capitale, Yamoussoukro. Après avoir fait un tour au stade Charles Konan Banny où le Sénégal devra jouer ces trois matchs de poules, puis au camp d’entraînement exclusivement réservé aux Lions de la Teranga, le président de la fédération sénégalais de football, Augustin senghor, et ses collaborateurs se sont rendus ce samedi, dans le futur camp de base Sénégalais.



Il s’agit précisément de « l’hôtel President », noté 3 étoiles, sis à Yamoussoukro, à un plus de 5km du centre-ville.. Un cadre jadis prestigieux qui a dû prendre un coup de neuf en perspective de la réception de la coupe d’Afrique des nations (13 janvier au 11 février 2024.) L’hôtel Président est l’un des premiers plus grands hôtels de la Côte d’Ivoire notamment dans la nouvelle capitale. Facilement reconnaissable avec son imposante architecture qui se présente comme une tour, il est construit sur une zone très verdoyante. Le Sénégal y sera logé avec le Cameroun.