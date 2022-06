Hôtel Adjana / Manque de courtoisie : quand les clients se plaignent de l'offre de service d'Aly Rose.

Ça craint à l'hôtel Adjana de Kaolack d'Aly Rose. En tous cas, nombreux sont les clients qui nous ont contacté pour déplorer le manque de courtoisie au niveau de ce réceptif.



Des clients qui se sont rendus dernièrement sur les lieux, ne sont pas du tout prêts d'oublier de sitôt leur mésaventure.



Ralliant le restaurant juste pour étancher leur soif, ces derniers se sont vu refuser ce service. Le personnel a voulu leur imposer à manger de force dans l'hôtel sous peine d'éteindre la climatisation et de sortir.



La menace a été mise à exécution parce que non seulement la climatisation a été éteinte mais en plus, tout ce beau monde a été finalement déguerpi de la salle parce qu'ils n'ont pas seulement voulu manger.



Très remontés, ils écartent du coup cet hôtel des bonnes adresses...