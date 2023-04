Hospitalisation de Sonko à Suma : le Dr Mbagnick Ngom placé en garde à vue

Suite et pas fin du « dossier médical de Ousmane Sonko » qui a pris son envol depuis le 16 mars dernier. C’est en effet El Hadji Mbagnick Ngom qui a été placé en garde à vue à la sûreté urbaine de Dakar. Selon son avocat joint au téléphone, la charge retenue contre l’infectiologue et ophtalmologiste est « l’entrave à l’action de la justice ».



Sa mise en garde à vue est intervenue vers 13h50, nous informe Me Moussa Sarr.