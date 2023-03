Hospitalisation de Ousmane Sonko à Suma Assistance : Le Dr Cissé cuisiné tandis que le propriétaire de la clinique a été cueilli à Médina Ndiathbé

Le bulletin de santé du leader de Pastef suscite des suspicions et plusieurs interrogations.

Selon un rapport de la sûreté urbaine repris par le quotidien « L’Observateur » dans son édition de ce mercredi 22 mars 2023, le flou plane sur la pathologie et les médecins traitant d’Ousmane Sonko.

D'ailleurs, le propriétaire de la clinique Suma Assistance a été cueilli à Médina Ndiathbé à Podor, suite à l’annonce de l’avis de recherche lancé par le commissaire Sangharé de la sûreté urbaine.





Tout est parti de la déclaration du président de Pastef qui s'estime victime d’assassinat et d’empoisonnement. Les enquêteurs de la Sûreté urbaine saisis d’un soit transmis par le procureur de la République Abdou Karim Diop, ont entendu le Dr Ousmane Cissé qui a précisé n’avoir posé aucun acte médical sur Ousmane Sonko durant toute la période de son hospitalisation à Suma Assistance.





Il souligne qu’il ne s’est pas occupé de l’état de santé du président de Pastef et qu’il ne pouvait savoir la pathologie dont il souffrait. Il ignorait son état de santé et pis, il souligne ne pas savoir si Sonko a été exposé à une substance toxique.



Interrogeant les médecins de la clinique, ils ont tous dit que le docteur Babacar Niang avait déjà donné ordre de ne pas l’ausculter. Et c’est le docteur Cissé qui avait révélé que ce sont des médecins spécialisés qui ont été au chevet du leader de Pastef. Dès lors, les enquêteurs sont à leur recherche.



Toutefois, il faut ajouter que le Docteur Babacar Niang, propriétaire de la clinique « Suma Assistance » est visé par le procureur pour deux faits : non-assistance à une personne en danger. Le militant du maire de la Médina tué par des manifestants et l’affaire de la maladie de Ousmane Sonko...