Horreur à UGB / Saint-Louis : Portée disparue, l’étudiante Seynabou Ka Diallo retrouvée sans vie aux alentours du village de Ndiawdoune.

Tristesse et horreur à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. En effet, disparue depuis mercredi le 23 Mars dernier, Seynabou Ka Diallo, étudiante de la 31ème promotion de l’UFR S2ATA, résidant au village P du campus social de l’UGB, a été retrouvée mais sans vie.



La découverte macabre a eu lieu aux alentours de Ndiawdoune, village situé sur la RN2 non loin de l’université Gaston Berger. Cela suite à des recherches musclées pilotées par la brigade de recherche de Diama. Pour le moment, les circonstances de sa disparition et de son décès restent encore inconnues. Nous y reviendrons !