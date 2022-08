Hôpital Le Dantec : 55 corps se trouvent encore dans la morgue malgré la fermeture de l’infrastructure…

Un peu plus de 72 heures après le redéploiement des patients dans les différentes structures hospitalières du pays, pour laisser place à la reconstruction de l’hôpital Le Dantec de Dakar, des dizaines de corps attendent dans les tiroirs de la morgue. Une information relatée par nos confrères de la radio futurs médias dans leur édition de 12h de ce mercredi 17 août.



Il s’agit de 55 corps dont 29 nouveau-nés qui attendent encore d’être identifiés et ou récupérés par leurs proches. D’après les renseignements de Mamadou Ba, le major du service de la morgue et de la médecine légale de l’hôpital Le Dantec, « il y a 29 corps de bébés qui sont nés ici à la maternité de Le Dantec qui attendent… »



Interrogés sur les raisons qui pourraient expliquer l’abandon de ces corps qui, pour la plupart ont été identifiés, il précise « qu’ils savent très bien que leur nouveau-nés sont décédés ils ont les papiers, donc s’ils ne viennent pas ils ont leurs raisons », a fait savoir le responsable de la morgue.



En attendant, huit autres nouveau-nés ont été aussi déposés à l’hôpital Le Dantec par les sapeurs-pompiers, portant le total des bébés décédés à 37.



Toujours parmi les 55 cadavres en conservation, 18 autres dépouilles adultes non encore identifiées attendent. La même source d’informer qu’ils sont décédés de noyade, d’accident de la circulation ou de mort naturelle.



Trois corps d’étrangers ont été identifiés et devraient être transférés vers d’autres structures sanitaires, a-t-on également appris.



Dans cette situation d’urgence, pas moins de 51 corps seront inhumés ce dimanche 21 août…