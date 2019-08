Honorable Ousmane SONKO ! (Par Lass Badiane)

C’est bien de dénoncer à chaque fois mais pour une fois mettez sur la table des propositions concrètes pour soulager ces populations.



Avez-vous une seule fois rendu visite aux malades de Bignona ou de Ziguinchor avant votre entrée en politique ? Jamais !



Avez-vous une seule fois essayé de rencontrer les autorités administratives et locales, les professionnels de santé afin de trouver des solutions provisoires voire définitives ? Jamais !



Avez-vous une seule fois lancé une alerte sur ces manquements lorsque vous étiez un tout puissant et riche inspecteur des impôts ? Jamais !

Avez-vous une seule fois offert une tablette de paracétamol ou une boîte d’injection de TÉTAVAX aux malades locaux ? Jamais !



Avez-vous une seule fois mis à contribution votre expertise, vos relations avec vos mécènes basés à l’étranger pour soulager ces populations ? Jamais !



Vous pensez être plus intelligent plus rusé et plus PATRIOTE que les autorités politiques qui bénéficient de la confiance de nos compatriotes ?



Comme dit l’adage Wolof « Ndar kheuyoul soti »!

Le président Macky Sall et son gouvernement sont conscients des difficultés auxquelles sont confrontées les populations pour se soigner, pour s’éduquer, pour se nourrir, pour trouver un emploi...

Et ils ne ménagent aucun effort pour « éradiquer » ces manquements.

Depuis 2012, si vous n’êtes pas nihiliste, vous constaterez que de nombreux efforts ont été consentis car le président Macky Sall a un SEUL OBJECTIF satisfaire les sénégalais qui l’ont élu et réélu et leur permettre d’avoir de meilleures conditions de vie.



LASS BADIANE HABITANT DE SUELLE (DÉPARTEMENT DE BIGNONA)

PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM