Hommages à Pape Bouba Diop : Les adieux de Habib Bèye, Sadio Mané, Gana Guèye et Cie au « Roc de Rufisque »

Habib Bèye (Ancien international) : « Tu es un géant, tu as soulevé nos cœurs en 2002 et tu seras à jamais le premier buteur du Sénégal en CDM. Repose en paix mon frère. »







Sadio Mané (Liverpool) : « Pape Bouba, c’est avec un cœur meurtri que nous avons appris ta disparition. Sache que tu resteras à jamais dans nos cœurs, même si tu es parti sans nous dire au revoir… »







Alassane Ndour (Ancien international) : « On est tous touchés par cette triste nouvelle qui vient de nous mettre à terre. Bouba était un joueur fantastique et extraordinaire… On a été choqué par cette nouvelle. Il a été un partenaire, un modèle, un ami, un frère et un patriote. On va le remercier et prier pour lui… »







Idrissa Gana Guèye (PSG) : « La tanière des Lions de la téranga s'est effondrée avec le décès de notre premier buteur en Coupe du monde. Mes condoléances les plus attristées à sa famille et à tout le Sénégal… Tu resteras à jamais dans nos mémoires. Un grand frère humble, discret et respectueux. Je remercie Dieu de t’avoir mis sur mon chemin, et permis de partager ces moments avec toi. »







Alfred Gomis (Rennes) : « Quelle mauvaise nouvelle pour tout le peuple Sénégalais ! Tu as fait rêver une nation entière avec tes exploits. »







Henri Saivet (Newcastle) : Quelle tristesse en apprenant cette nouvelle. Je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. Quel grand champion tu as été. Encore merci pour tout ce que tu as fait et d’avoir si bien représenté le football sénégalais à travers ta carrière. Encore merci pour tes conseils. »