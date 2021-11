Hommage posthume à ABC : Le comité Ad hoc pour l’organisation de la cérémonie appelle à venir célébrer l’Homme de consensus le 05 décembre prochain.

Depuis le 28 août 2021, le Sénégal est devenu orphelin de l’homme qui a franchi plusieurs échelons politiques avec dignité et grandeur. Malgré son appartenance politique, Alioune Badara Cissé a été à la fois rassembleur et fédérateur, intervenant même dans certaines circonstances où le peuple se trouvait en grosse difficulté. Les événements du mois de mars ont été une phase charnière où l’ancien médiateur de la République est monté au créneau pour adresser devant toute la nation, son message à l’autorité mais aussi à toute la jeunesse.



Ces œuvres de bienfaisance et sa personnalité exemplaires sont toujours dans la mémoire de la jeunesse, particulièrement ceux qui l’ont côtoyé. « Il faut pérenniser et valoriser ses actes, son parcours et ses enseignements ». C’est le sens de l’engagement du comité Ad hoc chargé de l’organisation de l’hommage qui sera organisé le 05 décembre 2021 au Grand Théâtre National.



C’est un comité composé de différentes sensibilités politiques, de la société civile, d’enseignants, de chercheurs pour organiser cette journée d’hommage au cours de laquelle une série de témoignages de ses amis, du barreau, de la classe politique, de sa famille sera d’abord réalisée à travers une projection.



Un panel sera également animé pour parler du parcours de l’ancien ministre des affaires étrangères étrangères, Alioune Badara Cissé à travers le thème : » Éthique et Politique ». Aïda Niang, une des membres du comité Ad hoc a invité à une participation massive de toute la classe politique à cette cérémonie d’hommage de l’homme de consensus. « C’était un homme de valeur que nous célébrons. Il a toujours fait preuve d’éthique et de responsabilité dans sa démarche politique. Il mérite que tout le peuple vienne lui rendre hommage. C’est l’appel que nous lançons à toute la nation », invite Aïda Niang...