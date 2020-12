Hommage à Pape Bouba Diop : Le compte instagram de Lookman pris d’assaut par les internautes Sénégalais.

Le compte instagram de l’attaquant de Fulham, Ademola Lookman Olojade (23 ans) a littéralement explosé avec plus de 10.000 abonnés enregistrés en moins de 24 heures.



Après avoir marqué et dédié son but contre Leicester, à l’ancien international sénégalais, Pape Bouba Diop décédé ce dimanche, Lookman dont le geste d’hommage a été fortement apprécié partout à travers le monde et particulièrement au Senegal, a vu son compte instagram pris d’assaut par des milliers d’internautes.



De près de 101.000 abonnés, l’international espoir Anglais a vu ses fans passer à 115.000 en quelques heures. Des chiffres qui continuent d’augmenter à vue d’œil. Une forme de reconnaissance et un geste symbolique de la part des Sénégalais qui n’ont pas hésité à lui renvoyer les hommages.



Ademola Lookman qui ne s’attendait certainement pas à un retour aussi positif, a été bien inspiré en saluant la mémoire de l’ancien joueur de Fulham, Pape Bouba Diop entre 2004-2007. Prêté par le RB Leipzig au club Anglais, le jeune footballeur se souviendra longtemps de cet épisode.