Hommage à Madjiguène Cissé figure féminine emblématique des « SAINT- BERNARD » et première porte parole de la coordination nationale des sans papiers

La triste nouvelle est terrible, Madjiguène Cissé est décédée ce lundi 15 mai. La stupeur d’une telle perte est grande dans la longue marche des Sans Papiers pour les papiers pour tous.



Madjiguène a symbolisé la détermination et le courage des « Saint-Bernard » à la suite des 314 familles des « Saint-Ambroise » qui, le 18 mars 1996, à peine les derniers soubresauts du formidable mouvement gréviste de Novembre-Décembre 195 éteints, reprirent le relais en ancrant dans le paysage des luttes sociales, démocratiques, anti-racistes et antifascistes, celle des damnés de la terre et du monde du travail que sont les « clandestins » selon l’expression négativement connotée des médias patronaux et gouvernementaux français.



Madjiguène, que l’on appelait affectueusement Maj, fait partie des premiers à avoir propagé l’auto-appellation humanisée et connotée positivement de « Sans Papiers ».